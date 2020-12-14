لبنان

صاعقة تضرب بلدة القطين - الضنية.. والنيران تشتعل!

Lebanon 24
14-12-2020 | 21:03
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ضربت صاعقة بلدة القطين ـ الضنية، ما ادى الى اشتعال النيران في اشجار حرجية في البلدة، وسط اجواء عاصفة وامطار غزيرة مترافقة مع برق ورعد.
 
 
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صاعقة

الضنية

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