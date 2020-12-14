14
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
6
o
بعلبك
14
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
صاعقة تضرب بلدة القطين - الضنية.. والنيران تشتعل!
Lebanon 24
14-12-2020
|
21:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
ضربت صاعقة بلدة القطين ـ الضنية، ما ادى الى اشتعال النيران في اشجار حرجية في البلدة، وسط اجواء عاصفة وامطار غزيرة مترافقة مع برق ورعد.
مواضيع ذات صلة
اصابة جديدة في بخعون - الضنية نتيجة كورونا
Lebanon 24
اصابة جديدة في بخعون - الضنية نتيجة كورونا
15/12/2020 02:08:37
15/12/2020 02:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
المؤسسات التربوية في سير الضنية تستكمل التعليم عن بعد حتى 20 الحالي
Lebanon 24
المؤسسات التربوية في سير الضنية تستكمل التعليم عن بعد حتى 20 الحالي
15/12/2020 02:08:37
15/12/2020 02:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
23 اصابة جديدة في قضاء المنية الضنية
Lebanon 24
23 اصابة جديدة في قضاء المنية الضنية
15/12/2020 02:08:37
15/12/2020 02:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. ارتفاع حالات كورونا في قضاء المنية الضنية
Lebanon 24
بالأرقام.. ارتفاع حالات كورونا في قضاء المنية الضنية
15/12/2020 02:08:37
15/12/2020 02:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
صاعقة
الضنية
تابع
الأكثر قراءة
كومندوس إسرائيلي على شاطئ الجية.. هذا ما حصل بالتفصيل منذ أسبوعين
Lebanon 24
كومندوس إسرائيلي على شاطئ الجية.. هذا ما حصل بالتفصيل منذ أسبوعين
06:51 | 2020-12-14
14/12/2020 06:51:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتفاصيل: توقعات كارمن شماس للأبراج للعام 2021 (فيديو)
Lebanon 24
بالتفاصيل: توقعات كارمن شماس للأبراج للعام 2021 (فيديو)
09:00 | 2020-12-14
14/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت "حزب الله" وصواريخه الكاسحة.. الضباط الإسرائيليون يستعدون
Lebanon 24
مفاجآت "حزب الله" وصواريخه الكاسحة.. الضباط الإسرائيليون يستعدون
06:14 | 2020-12-14
14/12/2020 06:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف افتتح الدولار في السوق السوداء؟
Lebanon 24
كيف افتتح الدولار في السوق السوداء؟
09:16 | 2020-12-14
14/12/2020 09:16:20
Lebanon 24
Lebanon 24
حبّات برد عملاقة في بيروت (فيديو)
Lebanon 24
حبّات برد عملاقة في بيروت (فيديو)
21:10 | 2020-12-14
14/12/2020 09:10:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:11 | 2020-12-15
ضابط أمن اعترف بفتح ثغرة في عنبر الموت
01:07 | 2020-12-15
صوّان يحدّد موعداً جديداً لاستجواب دياب
00:58 | 2020-12-15
شربل لـ "الأنباء": لا توجد كيميا بين عون والحريري
00:47 | 2020-12-15
تشكيل الحكومة يترنّح وسط تنازع الصلاحيات
00:36 | 2020-12-15
مهلة تأليف الحكومة في الدائرة الطبيعية
00:16 | 2020-12-15
تصعيد مفتوح بين العهد وجعجع
فيديو
والدة حلا الترك تبكي وتناشد أحلام.. ومي العيدان تحذر الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
والدة حلا الترك تبكي وتناشد أحلام.. ومي العيدان تحذر الفنانة (فيديو)
21:00 | 2020-12-14
15/12/2020 02:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
سيدة تحطم واجهة مطعم وتقتحم صالته بسيارتها (فيديو)
Lebanon 24
سيدة تحطم واجهة مطعم وتقتحم صالته بسيارتها (فيديو)
15:00 | 2020-12-14
15/12/2020 02:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتفاصيل: توقعات كارمن شماس للأبراج للعام 2021 (فيديو)
Lebanon 24
بالتفاصيل: توقعات كارمن شماس للأبراج للعام 2021 (فيديو)
09:00 | 2020-12-14
15/12/2020 02:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact