لبنان

لجنة مستخدمي مستشفى الحريري نعت مروان الحج شحادة بعد صراعه مع الوباء

Lebanon 24
14-12-2020 | 21:20
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نعت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي في بيان "الشهيد الاول الزميل مروان الحج شحادة بعد صراعه الأليم مع مرض الكورونا على مدى الاسابيع الماضية" .

وقالت اللجنة في بيان النعي :" وداعا يا مروان، فستبقى راسخا في قلوبنا وسيبقى إسمك صادحا في أروقة المستشفى وعلى ألسنة محبيك، ونعدك بأننا مستمرون في حربنا على هذا المرض بما ملكت أيدينا حتى نتملك منه ونهزمه إن شاء الله".

و تقدمت اللجنة بإسم أسرة المستشفى، من أهله وذويه، سائلين الله عز وجل أن يرحمه ويعفو عنه ويغفر له ويتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يلهمهم الصبر والسلوان" .
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