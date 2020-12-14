لبنان ينال عضوية في لجنة بناء السلام بالأمم المتحدة

غردت ‏الممثلة الدائمة للبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة الدكتورة أمل مدللي عبر "تويتر": "مساء الخير يا لبنان ! فزت بانتخابات لجنة بناء السلام في الامم المتحدة واصبحت عضوا فيها بتصويت 170 بلدا للبنان من اصل 193 بلد هم بلدان العالم. الف مبروك لبنان. العالم بعده بيحبك. شو ما عملت لحالك بعده بيحبك".