وزارة الخارجية تدين الاعتداء على ناقلة النفط في ميناء جدة

دانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية "الاعتداء الارهابي الذي طال ناقلة نفط في ميناء جدة، وشجبت استهداف المنشآت المدنية والاعمال التخريبية التي تطال حرية الملاحة الدولية".



وأعربت الوزارة عن "تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مساعيها للحفاظ على أمنها واستقرارها".