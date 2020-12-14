لبنان

الهيئة الإدارية لرابطة التعليم المهني تقر الاضراب الخميس

Lebanon 24
14-12-2020 | 23:07
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عقدت الهيئة الادارية لرابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، اجتماعا في مركزها الدكوانة، استعرضت خلاله مختلف الأمور المتعلقة باساتذة التعليم المهني والتقني، وتداولت في انتخابات مجلس المندوبين والهيئة الادارية الجديدة، بعد اجتماعها مع المديرة العامة هنادي بري.

وأفاد البيان الصادر بأن الهيئة الادارية للرابطة "حددت الفترة الممتدة بين الاثنين 4-1-2021 ولغاية الخميس 14-1-2021 لاتمام انتخابات المندوبين الجدد وفقا لالية النظام الداخلي للرابطة، وآخر موعد لتسديد الاشتراكات هو يوم 24-12-2020 ليتم بعد ذلك اصدار لوائح الشطب".

وتماشيا مع قرار هيئة التنسيق النقابية، قررت الهيئة الإدارية للرابطة الاضراب العام الخميس 17-12-2020 في كل معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني باستثناء اعمال المراقبة للامتحانات الرسمية، "للمطالبة بتصحيح الأجور والرواتب في ظل تدني قيمة الليرة والوضع المعيشي الذي وصلنا اليه بعد تسارع الانهيار المالي المريع وانعكاسه الهائل ارتفاعا للأسعار".
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