جنبلاط: أنا مع إستدعاء عون إلى التحقيق (فيديو)

اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أنّ عهد رئيس الجمهورية ميشال عون كارثي، قائلاً: "نتفق معه على شيء واحد وهو ألا يصاب الجبل بأي توتر".



وفي حديث له عبر قناة "الحرة" مع الإعلامية ليال الإختيار، وصف العلاقة مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالفاترة، لافتًا إلى أنّه وقف معه في محطات عدة واختلفا بعد 7 أيار 2008 لأنّ الظروف فرضت نفسها.

وأكد جنبلاط، أن "هناك أمل للجيل الجديد والإنتخابات الطلابية تعطي أملا بأن هناك شباب لبناني يريد شيئا آخر".



وأشار إلى أن "البلد على شفير الهاوية والرئيس الفرنسي طلب الإصلاح وقال سيفتح لنا الأبواب مع صندوق النقد والتيار الوطني الحر وهو السلطة ولم نرَ لديه ملامح رغبة في الإصلاح".



وأضاف: "إذا كانوا يتموضعون تحت هيبة الرئاسة الثالثة فهم يحتقرون شعور اللبنانيين ويجب التحقيق مع أي كان لمعرفة من دمر بيروت وأنا مع إستدعاء رئيس الجمهورية إلى التحقيق".