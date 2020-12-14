لبنان

جنبلاط: أنا مع إستدعاء عون إلى التحقيق (فيديو)

Lebanon 24
14-12-2020 | 23:36
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اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أنّ عهد رئيس الجمهورية ميشال عون كارثي، قائلاً: "نتفق معه على شيء واحد وهو ألا يصاب الجبل بأي توتر".

وفي حديث له عبر قناة "الحرة" مع الإعلامية ليال الإختيار، وصف العلاقة مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالفاترة، لافتًا إلى أنّه وقف معه في محطات عدة واختلفا بعد 7 أيار 2008 لأنّ الظروف فرضت نفسها.
 
وأكد جنبلاط، أن "هناك أمل للجيل الجديد والإنتخابات الطلابية تعطي أملا بأن هناك شباب لبناني يريد شيئا آخر".

وأشار إلى أن "البلد على شفير الهاوية والرئيس الفرنسي طلب الإصلاح وقال سيفتح لنا الأبواب مع صندوق النقد والتيار الوطني الحر وهو السلطة ولم نرَ لديه ملامح رغبة في الإصلاح".

وأضاف: "إذا كانوا يتموضعون تحت هيبة الرئاسة الثالثة فهم يحتقرون شعور اللبنانيين ويجب التحقيق مع أي كان لمعرفة من دمر بيروت وأنا مع إستدعاء رئيس الجمهورية إلى التحقيق".
 
وشدد على أن "المختارة موجودة من 300 سنة وكل من تولى قيادة المختارة كان له نهج مختلف وتيمور لن يكون وليد جنبلاط لكن إذا كان المطلوب إلغاء مرجعية المختارة فلن أقبل ولن أرضى بإلغاء الدور الوطني والتاريخي".

ولفت الى أن "التشكيلات القضائية جُمّدت والقضاء اليوم حلقة مصغّرة في بعبدا وفي غير بعبدا".

وأشار جنبلاط الى أن "نظرية إلغاء حزب الله مستحيلة ويجب تشكيل حكومة ونحاول مع الحزب الخروج من المأزق وبالرغم من قدراتهم المالية لا أعتقد أنهم يستطيعون تحمّل كل العبء الإقتصادي في لبنان".

وتأمّل جنبلاط، "من الحريري وعون الإتفاق على وزارة وأن نقول لماكرون أن هذه الوزارة كي نبدأ معك بالإنقاذ والصعود من الهاوية ومنع لبنان من الإنيهار كليا لوقف حركة الفقر ووضع الإقتصاد اللبناني على السكة الصحيحة والمشكلة داخلية".
 
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