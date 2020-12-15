لبنان

خلاف جدّي

Lebanon 24
15-12-2020 | 00:00
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يتردّد أن سبب التباعد بين مرجعين، أحدهما في مرحلة تصريف الأعمال، هو الخلاف الجدّي حول عقد جلسة لمجلس الوزراء، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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