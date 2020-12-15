ملاحقة مروّجي معلومات غير دقيقة

حثّت أوساط مصرفية ونقابية السلطات القضائية على ملاحقة مروجي كلام أو معلومات غير دقيقة عن ارتفاعات إضافية خيالية في سعر صرف الدولار في سوق القطع اللبناني، وفق أسرار "اللواء".