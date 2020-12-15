تصعيد مفتوح بين العهد وجعجع

تبدو الأمور ذاهبة باتجاه مزيد من التصعيد المفتوح على كل الاحتمالات بعد الهجوم الشرس الذي شنه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على رئيس الجمهورية ميشال عون و"التيار الوطني الحر"، مع ما لذلك من تداعيات على الساحة المسيحية والوطنية، بالتزامن مع دعوات صدرت لاستقالة الرئيس عون وتحميله مسؤولية وصول الأمور إلى ما وصلت إليه.وأشارت المعلومات المتوافرة لـ"السياسة" إلى أن "تفاقم الخلافات بين الفريقين بلغ مرحلة اللاعودة، في ضوء الانتقادات الحادة التي يوجهها رئيس "القوات" وفريقه السياسي، لتعامل الرئيس عون و"التيار الوطني الحر" مع الملفات السياسية والاقتصادية.