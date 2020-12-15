17
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
13
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
تصعيد مفتوح بين العهد وجعجع
Lebanon 24
15-12-2020
|
00:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
تبدو الأمور ذاهبة باتجاه مزيد من التصعيد المفتوح على كل الاحتمالات بعد الهجوم الشرس الذي شنه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على رئيس الجمهورية ميشال عون و"التيار الوطني الحر"، مع ما لذلك من تداعيات على الساحة المسيحية والوطنية، بالتزامن مع دعوات صدرت لاستقالة الرئيس عون وتحميله مسؤولية وصول الأمور إلى ما وصلت إليه.
وأشارت المعلومات المتوافرة لـ"السياسة" إلى أن "تفاقم الخلافات بين الفريقين بلغ مرحلة اللاعودة، في ضوء الانتقادات الحادة التي يوجهها رئيس "القوات" وفريقه السياسي، لتعامل الرئيس عون و"التيار الوطني الحر" مع الملفات السياسية والاقتصادية.
المصدر:
السياسة الكويتية
تابع
الأكثر قراءة
كومندوس إسرائيلي على شاطئ الجية.. هذا ما حصل بالتفصيل منذ أسبوعين
Lebanon 24
كومندوس إسرائيلي على شاطئ الجية.. هذا ما حصل بالتفصيل منذ أسبوعين
06:51 | 2020-12-14
14/12/2020 06:51:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتفاصيل: توقعات كارمن شماس للأبراج للعام 2021 (فيديو)
Lebanon 24
بالتفاصيل: توقعات كارمن شماس للأبراج للعام 2021 (فيديو)
09:00 | 2020-12-14
14/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حبّات برد عملاقة في بيروت (فيديو)
Lebanon 24
حبّات برد عملاقة في بيروت (فيديو)
21:10 | 2020-12-14
14/12/2020 09:10:26
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف افتتح الدولار في السوق السوداء؟
Lebanon 24
كيف افتتح الدولار في السوق السوداء؟
09:16 | 2020-12-14
14/12/2020 09:16:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ادعاءات صوان.. فتش عن باسيل؟!
Lebanon 24
ادعاءات صوان.. فتش عن باسيل؟!
13:00 | 2020-12-14
14/12/2020 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:15 | 2020-12-15
35 سريراً للعناية الفائقة فقط شاغرة.. ومؤشر ايجابي وسط الواقع الحرج
06:13 | 2020-12-15
"حفلة ردح" بين الرئاستين الأولى والثالثة تُبشِّر بأيام أكثر سواداً
06:12 | 2020-12-15
"المستشفى التركي" جاهز: الافتتاح لا يزال مؤجّلاً؟
06:08 | 2020-12-15
الإدّعاء في ملف المهجّرين... يسقط أو يطال الوزراء المتعاقبين؟
06:08 | 2020-12-15
الاشتباك بلغ أشده: صوان نحو إصدار مذكرات إحضار.. ومجلس النواب يتهمه بمخالفة
06:07 | 2020-12-15
تمسّك بالسلاح الدستوري لتبرير التصلب.. عون ـ الحريري: حكومة زمن البؤساء
فيديو
والدة حلا الترك تبكي وتناشد أحلام.. ومي العيدان تحذر الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
والدة حلا الترك تبكي وتناشد أحلام.. ومي العيدان تحذر الفنانة (فيديو)
21:00 | 2020-12-14
15/12/2020 06:21:05
Lebanon 24
Lebanon 24
سيدة تحطم واجهة مطعم وتقتحم صالته بسيارتها (فيديو)
Lebanon 24
سيدة تحطم واجهة مطعم وتقتحم صالته بسيارتها (فيديو)
15:00 | 2020-12-14
15/12/2020 06:21:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتفاصيل: توقعات كارمن شماس للأبراج للعام 2021 (فيديو)
Lebanon 24
بالتفاصيل: توقعات كارمن شماس للأبراج للعام 2021 (فيديو)
09:00 | 2020-12-14
15/12/2020 06:21:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact