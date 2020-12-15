صوّان يحدّد موعداً جديداً لاستجواب دياب

كشفت مصادر قضائية واسعة الاطلاع على مسار التحقيق لـ "الأنباء" أن "القاضي صوان لم يطلب موعدا جديدا من رئيس الحكومة، بل سارع هو الى تحديد موعد عند الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة المقبل، لاستجوابه في مقر إقامته الرسمي، وذلك عملا بنص المادة 85 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تفرض على قاضي التحقيق أن ينتقل شخصيا الى مقرات كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، عندما يقرر الاستماع اليهم او استجوابهم في اي ملف قضائي".وحدد صوان ايضا مواعيد جديدة للوزراء، إذ استدعى وزير المال السابق علي حسن خليل الى جلسة استجواب غدا، ووزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس الى جلسة تحقيق بعد غد ووزير الأشغال الأسبق غازي زعيتر الى جلسة مماثلة يوم الجمعة المقبل.