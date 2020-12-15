لبنان

ضابط أمن اعترف بفتح ثغرة في عنبر الموت

Lebanon 24
15-12-2020 | 01:11
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لا تقتصر التحقيقات في هذه المرحلة على المسؤولين السياسيين، بل تطال قيادات أمنية وعسكرية، فبعد استجواب مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه الأسبوع الماضي، قرر القاضي صوان إجراء مقابلة بين صليبا والرائد في جهاز أمن الدولة جوزف النداف الموقوف فعليا، بعد غد، كما استدعى صوان رئيس الأركان السابق في الجيش اللبناني اللواء وليد سلمان لاستجوابه غدا.

والنقطة الجوهرية الأساس، في اعتقاد مصدر وزاري عبر "الأنباء" الكويتية والتي يمكن اعتبارها القطبة المخفية في هذه المعمعة، تتمثل باعتراف مسجل لنداف، أمام المحقق العدلي صوان، بأنه هو من تلقى أمرا من رئيسه مدير جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، بفتح ثغرة في الجدار الخلفي للعنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، حيث توجد نيترات الأمونيوم، لرؤية ما في داخله، وقد كلف أحد العناصر التابعة له في المرفأ، القيام بالمهمة بواسطة أشخاص استعملوا جهاز التلحيم الكهربائي.

ويقول المصدر ان "النداف كان نفى بداية علمه بالأمر، لكن عندما أدرك ان مصيره وحده في الميدان، أبلغ المحقق العدلي ما لديه".
المصدر: الانباء الكويتية
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