لبنان

فنادق للبيع

Lebanon 24
15-12-2020 | 04:23
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تسجل ظاهرة عرض فنادق ومنتجعات سياحية للبيع أو للاستثمار الطويل الأمد نظراً إلى الازمة الخانقة لهذا القطاع.
المصدر: النهار
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