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لبنان
فنادق للبيع
Lebanon 24
15-12-2020
|
04:23
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تسجل ظاهرة عرض فنادق ومنتجعات سياحية للبيع أو للاستثمار الطويل الأمد نظراً إلى الازمة الخانقة لهذا القطاع.
المصدر: النهار
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