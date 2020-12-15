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لبنان
نصائح باعلان انتهاء المبادرة الفرنسية
Lebanon 24
15-12-2020
|
04:23
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نصائح غير فرنسية أسديت إلى الفريق الفرنسي المتابع للوضع اللبناني بإعلان انتهاء المبادرة تجاه لبنان رداً على تصرفات الطبقة الحاكمة.
المصدر: نداء الوطن
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