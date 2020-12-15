لبنان

"ألفاريز ومارسال" ترفض العودة

Lebanon 24
15-12-2020 | 04:23
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تردّد أن شركة "ألفاريز ومارسال" جددت رفض طلب السلطات اللبنانية العودة إلى بيروت لاستكمال مهمتها في مصرف لبنان.
المصدر: نداء الوطن
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ألفاريز ومارسال

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