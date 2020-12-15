لبنان

حتى زيت السيارات أفسدوه!

Lebanon 24
15-12-2020 | 06:04
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غيّرت زيت السيارة فدفعت "نيفتها"! شهران وبدأ محركها يصدر أصواتاً غريبة. قصدت الميكانيكي الآدمي فحذرها: إنتبهي من زيت السيارة فهو يصل الى لبنان مغشوشاً وبلا لزوجة و"بيعمل العمايل" في المحركات. جالت على محال بيع زيوت السيارات فاكتشفت حقائق من حقيقة مرّة أخرى خلاصتها: وجوب الإنتباه الى نوعية زيت السيارة أكثر من الإنتباه الى نوعية زيت الزيتون!

يُحدثوننا عن ضرورة صيانة سياراتنا وتغيير الزيت والفلتر والـ"كولييه" والدواليب... لكن، حين يصل الكلام الى السعر أو الجودة أو الغش والتقليد نراهم يغضون النظر! يُحدثوننا عن دواليب صناعة صينية لكن فاخرة وعن زيتٍ أُعيد تصنيعه معبأ لكن ممتاز، وعن "كولييه" تقليد لكن بأسعار "ع قدّ اللبناني" وعلينا فقط أن نختار. نظن أننا اخترنا فنُفاجأ أننا "أكلنا الضرب". فهل انضم زيت السيارة المغشوش الى قدر اللبناني؟

أقسم بائع الزيوت "الآدمي" أنه استلم للتوّ زيوت سيارات أميركية "باب ممتاز" وسيبيع الكيلو "لنا" بسعر 45 ألفاً فقط لا غير. نصدقه؟ لا، لن نصدقه على العمياني لكنه يعود ليُقسم بحياة أولاده بجودة هذا الصنف من الزيت، الذي يلائم سيارات الدفع الرباعي في شكل ممتاز. هو زيتٌ أميركي وما أدراكم ما جودة هذا الزيت. نقسم ونجمع ونطرح هذا "الأوفر": 45 ألفاً ضرب سبعة كيلوغرامات تساوي 315 ألف ليرة. ممتاز في زمن يُحلق فيه الدولار الأميركي فوق 8000 ليرة. نضع أيدينا في المياه الباردة ونقول: وافقنا. لكن، ما أدرانا بالفعل، لا بمجرد القول و"الحلفان" بجميع القديسين وأفراد العيلة، ماهية هذا الزيت؟ هل تنطبق عليه المواصفات التي أتحفنا بها البائع؟ نتذكر مقولة: عليك أن تثق في الآخرين وإلا ستصبح الحياة مستحيلة. وثقنا.

شهران وبدأت "الطقطقة" في الموتور في زمن أصبح يُحسب فيه للمبة الإشارة ألف حساب. ومن ميكانيكي الى آخر أجمع "الميكانيكيون" ان زيوت السيارات "عم تعمل عمايل". فماذا في جديد الغش في زيت السيارات في لبنان؟

أحد تجار الزيوت يستغرب حين يسمع اللبنانيين يتحدثون عن غلاء أسعار الزيت "فيسترخصون" ويأكلون الضرب. فسعر الزيت لم يرتفع بل الدولار هو من ارتفع وكل من يبحث عن أسعار أقل، أوفر، عليه ان يعد الى العشرة وينتبه الى كل ما يأتي: "هناك أناس استغلوا ارتفاع الاسعار في لبنان، وراحوا يقصدون محال تغيير الزيوت، ويأخذون الزيوت المستهلكة الى معامل خاصة تعيد صناعتها". هنا يُميّز تاجر الزيوت بين الزيوت النقية والزيوت التي اعيدت صناعتها. الزيت النقي virgin oil يستخرجونه ويضعون فيه إضافات معينة، بنسب معينة. اما الزيت المعاد تصنيعه recycle oil فيعاد فصل كل الشوائب منه وغسله ووضع اضافات فيه. لكن، ما يحصل انهم في الخارج، عند الشراء يخبرون: هذا يا مدام معاد تصنيعه وليس نقياً مئة في المئة. وهنا على المدام ان تختار.

لنفترض ان سعر صندوق الزيت النقي مئة دولار فيفترض ان يكون سعر الزيت المعاد تصنيعه 40 دولاراً. يختلف السعر كثيراً. لكن، ما يحدث ان شركات في لبنان تعمل هي على تنظيف الزيت المستخدم من دون مراعاة المواصفات المطلوبة. وهناك أيضاً باعة الزيوت على الطرقات الذين حين نطلب منهم زيتاً بسعر "متواضع" مقبول، لنفترض 10/40 فيبيعونا الكيلوغرام الواحد منه بسعر يتراوح بين 15 و18 ألف ليرة. نفتح القنينة فنتنشق زيتاً محروقاً. الغش واضح. ما هي آثاره الجانبية على المحركات؟ تنتج عنه كمخة وتتكوّن مادة تشبه السيليكون ما يؤثر على الموتورات التي تجعلها هذه المواد "تكربج".
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المصدر: نداء الوطن
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