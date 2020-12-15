لبنان

"المستشفى التركي" جاهز: الافتتاح لا يزال مؤجّلاً؟

Lebanon 24
15-12-2020 | 06:12
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كتبت آمال خليل في "الأخبار": الاجتماع الأول للجنة الإدارية الجديدة لمستشفى الطوارئ في صيدا، أمس، برئاسة وزير الصحة حمد حسن، لم يخرج بموعد محدّد لافتتاحه. ورغم الإجراءات المتتالية التي اتخذها حسن في الأشهر الماضية لتشغيل المستشفى المعطّل منذ إنجاز تشييده وتجهيزه بتمويل تركي قبل عشر سنوات، لا يزال التجاذب السياسي في عاصمة الجنوب يحول دون وضعه في الخدمة.
وزير الصحة أصدر الخميس الماضي قراراً بتكليف لجنة لإدارة المستشفى التركي طبياً وإدارياً ومالياً، مؤلفة من رئيسة وسبعة أعضاء، على غرار اللجان التي كلّفها وزراء الصحة المتعاقبون للغاية نفسها منذ إنشاء المؤسسة العامة لإدارة المستشفى عام 2015. لكن ميزة اللجنة الأخيرة بأنها الأولى بعد الاتفاق الذي توصلت إليه الوزارة مع بلدية صيدا على تكريس معادلة تبعية المستشفى للوزارة مع حفظ حق البلدية بالتوظيف لكونها مالكة الأرض التي أنشئ فوقها. وقد تسلّمت اللجنة مهامّها وفي صندوقها أول مساهمة مالية كبيرة بقيمة ستة مليارات ونصف مليار ليرة حُوّلت من الوزارة لمصلحة المستشفى.
بعد اجتماع أمس، اعتبر حسن أنه «مع تكليف اللجنة يكون تشغيل المستشفى دخل حيز التنفيذ»، مشيراً إلى أن «الستة مليارات ونصف المليار ليرة لتشغيل المستشفى هي بمثابة سقف مالي مبدئي، ونراهن على التخطيط الممنهج لإنجاح المؤسسة وتحويلها الى مستشفى منتج وليس ريعياً». إلا أن وزير الصحة لم يحدد موعداً واضحاً للتشغيل الذي تؤخره خلافات على حصص التوظيفات والتعيينات، واعداً بـ«وضع المستشفى حيز الفعل وتشغيله عاجلاً لخدمة أهلنا في صيدا والجنوب». فيما لفتت رئيسة اللجنة منى الترياقي إلى أن «الافتتاح سيتم تدريجياً بدءاً بتشغيل 22 سريراً وصولاً إلى تشغيل العدد الكامل للأسرّة البالغ 93». وأكدت أنه «حتى الآن لم يتم توظيف أي شخص، ومن يعملون في المستشفى حالياً هم متطوعون». فيما التوظيف سيكون رهناً بـ«جمع المعلومات لتحضير الخطة الإستراتيجية التي على أساسها سنفتتح المستشفى».

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المصدر: الأخبار
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