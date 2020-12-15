لبنان

35 سريراً للعناية الفائقة فقط شاغرة.. ومؤشر ايجابي وسط الواقع الحرج

Lebanon 24
15-12-2020 | 06:15
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كتبت "الأخبار": 35 سريراً للعناية الفائقة المخصصة لمرضى كوفيد 19 شُغلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما رفع عدد الحالات الحرجة في غرف العناية المركزة إلى 414 شخصاً.

 

وفيما تُفيد المعلومات عن وجود 450 سريراً للعناية الفائقة فقط (من ضمنها تلك التي تم تجهيزها خلال فترة الإقفال الأخيرة)، يتّضح أن 35 سريراً للعناية الفائقة فقط لا تزال شاغرة، فيما لا تزال أعداد الإصابات اليومية على حالها، إذ أعلنت وزارة الصحة العامة أمس، أنه من بين 6901 فحص مخبري فقط (يقل عن معدلات الفحوصات اليومية المعتادة بنحو أربعة آلاف فحص على الأقل)، سُجّلت 1093 إصابة (4 منها وافدة)، فيما أعلنت تسجيل عشر حالات وفاة جديدة رفعت إجمالي الوفيات إلى 1210.

 

وباتت معدلات الوفيات نسبةً إلى المُقيمين تقدّر بـ 178 شخصاً من بين كل مليون مُقيم. وتجاوز عدد الإصابات الإجمالي منذ اندلاع الوباء في لبنان الـ147 ألفاً، ما رفع تصنيف لبنان إلى المرتبة 53 (الصين في المرتبة الـ79 مع نحو 87 ألف إصابة). أما اللافت فهو إشارة وزارة الصحة إلى تسجيل نحو عشرين ألف حالة نشطة خلال الـ14 يوماً المنصرمة، فيما يبقى المؤشر الإيجابي الأبرز وسط الواقع الحرج هو مواصلة انخفاض نسبة إيجابية الفحوصات خلال الأسبوعين الماضيين، والتي وصلت أمس إلى 12% بعدما كانت تتجاوز الـ15%.

المصدر: الأخبار
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