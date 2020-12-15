قوافل مغادرة من الدبلوماسيين.. لهذا السبب

من المقرر أن تتواصل قوافل مغادرة الدبلوماسيين بيروت الى بلدانهم في مهلة أقصاها العشرين من الجاري أثناء فترة الأعياد وليس لأسباب أخرى، وفق ما أفادت "الجمهورية".

