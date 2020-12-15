لبنان

الاستعداد لأسوأ سيناريو في لبنان!

Lebanon 24
15-12-2020 | 06:22
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بدأت مؤسسة دولية تستعد لأسوأ سيناريو في لبنان، وطريقة المساعدة الانسانية الطارئة، بحسب "الجمهورية". 
المصدر: الجمهورية
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