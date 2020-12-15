18
o
بيروت
22
o
طرابلس
14
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
16
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الاستعداد لأسوأ سيناريو في لبنان!
Lebanon 24
15-12-2020
|
06:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأت مؤسسة دولية تستعد لأسوأ سيناريو في لبنان، وطريقة المساعدة الانسانية الطارئة، بحسب "الجمهورية".
المصدر: الجمهورية
مواضيع ذات صلة
نقيب العاملين والموزعي في قطاع الغاز فريد زينون لـ"صوت لبنان": يجب تأمين الغاز لكل لبنان وعلى الدولة ملاحقة التهريب وسعر القارورة وصل في عكار الى 40 الف
Lebanon 24
نقيب العاملين والموزعي في قطاع الغاز فريد زينون لـ"صوت لبنان": يجب تأمين الغاز لكل لبنان وعلى الدولة ملاحقة التهريب وسعر القارورة وصل في عكار الى 40 الف
15/12/2020 10:08:23
15/12/2020 10:08:23
Lebanon 24
Lebanon 24
لا حلول في المدى المنظور.. ماذا يريد الإسرائيليون من لبنان؟
Lebanon 24
لا حلول في المدى المنظور.. ماذا يريد الإسرائيليون من لبنان؟
15/12/2020 10:08:23
15/12/2020 10:08:23
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان بين المسار القضائي المتعثر والحكومي المشتعل... الانهيار بات قريباً
Lebanon 24
لبنان بين المسار القضائي المتعثر والحكومي المشتعل... الانهيار بات قريباً
15/12/2020 10:08:23
15/12/2020 10:08:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تواجه جهة لبنانية احراجات دولية، لا سيما مع باريس، على خلفية إعاقة التحقيقات القضائية الجارية (اللواء)
Lebanon 24
تواجه جهة لبنانية احراجات دولية، لا سيما مع باريس، على خلفية إعاقة التحقيقات القضائية الجارية (اللواء)
15/12/2020 10:08:23
15/12/2020 10:08:23
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
مؤسسة دولية
تابع
الأكثر قراءة
حبّات برد عملاقة في بيروت (فيديو)
Lebanon 24
حبّات برد عملاقة في بيروت (فيديو)
21:10 | 2020-12-14
14/12/2020 09:10:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ادعاءات صوان.. فتش عن باسيل؟!
Lebanon 24
ادعاءات صوان.. فتش عن باسيل؟!
13:00 | 2020-12-14
14/12/2020 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
22:03 | 2020-12-14
14/12/2020 10:03:23
Lebanon 24
Lebanon 24
نيكول حجل تفقد طفليها بسبب خطأ طبيّ.. اليكم ما روته عن تجربتها الأليمة (صورة)
Lebanon 24
نيكول حجل تفقد طفليها بسبب خطأ طبيّ.. اليكم ما روته عن تجربتها الأليمة (صورة)
12:04 | 2020-12-14
14/12/2020 12:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة مقلقة.. أجسام مرضى كورونا قد تهاجم نفسها!
Lebanon 24
ظاهرة مقلقة.. أجسام مرضى كورونا قد تهاجم نفسها!
17:00 | 2020-12-14
14/12/2020 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:00 | 2020-12-15
شبح الإغتيالات السياسية يعود إلى الواجهة... من المستهدَف؟
09:37 | 2020-12-15
دورية إسرائيلية أطلقت النار باتجاه ميس الجبل
09:18 | 2020-12-15
شكّت بعلاقتها بصهرها فتصرّفت على طريقتها!
09:00 | 2020-12-15
زورق كومندوس إسرائيلي وصل إلى الجيّة.. حروب سرية استكمالاً للانهيار!
08:53 | 2020-12-15
الرياح أسقطت شجرة صنوبر عملاقة في عمشيت
08:45 | 2020-12-15
مواد غذائية من جمعية قطر الخيرية إلى الدفاع المدني في بزبينا
فيديو
والدة حلا الترك تبكي وتناشد أحلام.. ومي العيدان تحذر الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
والدة حلا الترك تبكي وتناشد أحلام.. ومي العيدان تحذر الفنانة (فيديو)
21:00 | 2020-12-14
15/12/2020 10:08:23
Lebanon 24
Lebanon 24
سيدة تحطم واجهة مطعم وتقتحم صالته بسيارتها (فيديو)
Lebanon 24
سيدة تحطم واجهة مطعم وتقتحم صالته بسيارتها (فيديو)
15:00 | 2020-12-14
15/12/2020 10:08:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتفاصيل: توقعات كارمن شماس للأبراج للعام 2021 (فيديو)
Lebanon 24
بالتفاصيل: توقعات كارمن شماس للأبراج للعام 2021 (فيديو)
09:00 | 2020-12-14
15/12/2020 10:08:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact