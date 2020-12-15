المسؤول يسمع إلى مرؤوسه!

تقول أوساط سياسية، بحسب "الجمهورية" إنه كان معروفاً عند طرح أي موضوع إشكالي كان الوزير أو النائب يخرج ليسأل رئيس كتلته عن الموضوع فيما اليوم يبدو أن المسؤول أو الزعيم يسمع إلى مرؤوسه.

