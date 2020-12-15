لبنان

حكومة يؤلّفها مؤلّفان.. "أبحرٌ وجبالٌ" من الخلافات والتناقضات

Lebanon 24
15-12-2020 | 06:42
A-
A+
Doc-P-775098-637436115207885212.jpg
Doc-P-775098-637436115207885212.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب طارق ترشيشي في "الجمهورية": ثمّة احتمال ضئيل لولادة حكومة قبَيل وصول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في 22 من الجاري الى لبنان او بُعيد وصوله، يقابله احتمال آخر هو أن تتأخر الولادة الحكومية الى ما بعد دخول الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن الى البيت الابيض في 20 كانون الثاني المقبل. ولكن بين الاحتمالين «أبحرٌ وجبالٌ» من الخلافات والتناقضات بل والكيديات والمناحرات بين المعنيين بهذا الاستحقاق الحكومي، تبدأ بالدستوري ولا تنتهي بالسياسي.
بات واضحاً انّ الخلاف على التأليف الحكومي يتكوّن من مجموعة عوامل، منها الداخلي ومنها الاقليمي والدولي، وإن كان البعض يعتبر انّ العوامل الداخلية تتقدم في تعطيل هذا التأليف على العوامل الخارجية، ويعتبر انّ ما حصل في اللقاء الاخير بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري أظهَرَ انّ هناك مؤلفَين للحكومة لا المؤلف الواحد الذي فاز في التسمية خلال الاستشارات النيابية الملزمة، وهذين المؤلفين هما رئيس الجمهورية والرئيس الملكف. فالحريري سَلّمه في ذلك اللقاء تشكيلة وزارية، فرَدّ، بحسب قول البعض، مُسلّماً إيّاه «تشكيلة المعايير» التي عليه مراعاتها في التأليف وهي ترقى الى مرتبة ان تكون تشكيلة وزارية، فغادر الحريري اللقاء من دون ان يُعرف ما اذا كانت حصلت مزاوجة بين التشكيلتين ام لا، لكنّ الواضح انّ كلام الحريري عن «الجو الايجابي» كان من باب تلافي إظهار التوتر على منبر القصر الجمهوري.

وقد تَكشّفَ من مطاوي ما يحصل انّ هناك خلافاً على حدود الصلاحيات في تأليف الحكومة بين عون والحريري، فالاول يتسلح بالمادة 53 من الدستور التي تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية، حيث تنص في فقرتها الرابعة على الآتي: «يُصدر بالإتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء او إقالتهم». فعون يعتبر انّ عبارة «بالاتفاق» تعطي رئيس الجمهورية صلاحية ان يكون شريكاً فعلياً للرئيس المكلف في تأليف الحكومة وليس شريكاً ثانوياً، وهو في النهاية اذا لم يوقّع مرسوم تأليف الحكومة لا تولد هذه الحكومة. في المقابل، إنّ الحريري يعتبر انّ للرئيس المكلف مُطلق الصلاحية في مهمة تأليف الحكومة، وانّ دور رئيس الجمهورية ينبغي ان يكون رافداً ومساعداً له على تكوين فريق وزاري متعاون ومنسجم بما يشكل سلطة تنفيذية فاعلة ومنتجة. ويتسلح الحريري في هذا المجال بالمادة 64 من الدستور التي تحدد صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، حيث تنص في الفقرة الثانية منها على الآتي: «يُجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها (...)».

وفي ضوء هذا النص، يعتبر الحريري انّ صلاحية تأليف الحكومة هي للرئيس المكلف بالدرجة الاولى بحيث يشكّلها، ويوقّع مرسوم تشكيلها مع رئيس الجمهورية.

ويرى فريق من اصحاب الخبرة في هذا المجال ان لا رئيس الجمهورية يُحسن التصرف الدستوري والسياسي في تأليف الحكومة ولا الحريري يحسن هذا التصرف ايضاً. فالدستور المنبثق من «اتفاق الطائف» لا يعطي رئيس الجمهورية حَق ان تكون له حصة وزارية، لأنه «رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن»، أي الراعي الصالح والحَكم بين الجميع، بدليل انه لم يعط حق التصويت على القرارات في جلسات مجلس الوزراء التي، بحسب الدستور، في إمكانه ان يحضرها ويترأسها «عندما يشاء من دون ان يحق له التصويت» لأنّ السلطة التنفيذية التي كانت في يده قبل «إتفاق الطائف» ويتولّاها بمعاونة وزراء يختار من بينهم رئيس الوزراء باتت بموجب دستور «الطائف» في يد مجلس وزراء يجمع كل ألوان الطيف الطائفي والمذهبي والسياسي مكوّناً سلطة وطنية جامعة... ولذلك ينبغي ان تكون كل الحكومات بعد «اتفاق الطائف» حكومات وفاق وطني تجسّد هذه السلطة التنفيذية الجامعة.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
المصدر: الجمهورية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2020-12-15
09:37 | 2020-12-15
09:18 | 2020-12-15
09:00 | 2020-12-15
08:53 | 2020-12-15
08:45 | 2020-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website