18
o
بيروت
22
o
طرابلس
14
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
16
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
حكومة يؤلّفها مؤلّفان.. "أبحرٌ وجبالٌ" من الخلافات والتناقضات
Lebanon 24
15-12-2020
|
06:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب طارق ترشيشي في "الجمهورية": ثمّة احتمال ضئيل لولادة حكومة قبَيل وصول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في 22 من الجاري الى لبنان او بُعيد وصوله، يقابله احتمال آخر هو أن تتأخر الولادة الحكومية الى ما بعد دخول الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن الى البيت الابيض في 20 كانون الثاني المقبل. ولكن بين الاحتمالين «أبحرٌ وجبالٌ» من الخلافات والتناقضات بل والكيديات والمناحرات بين المعنيين بهذا الاستحقاق الحكومي، تبدأ بالدستوري ولا تنتهي بالسياسي.
بات واضحاً انّ الخلاف على التأليف الحكومي يتكوّن من مجموعة عوامل، منها الداخلي ومنها الاقليمي والدولي، وإن كان البعض يعتبر انّ العوامل الداخلية تتقدم في تعطيل هذا التأليف على العوامل الخارجية، ويعتبر انّ ما حصل في اللقاء الاخير بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري أظهَرَ انّ هناك مؤلفَين للحكومة لا المؤلف الواحد الذي فاز في التسمية خلال الاستشارات النيابية الملزمة، وهذين المؤلفين هما رئيس الجمهورية والرئيس الملكف. فالحريري سَلّمه في ذلك اللقاء تشكيلة وزارية، فرَدّ، بحسب قول البعض، مُسلّماً إيّاه «تشكيلة المعايير» التي عليه مراعاتها في التأليف وهي ترقى الى مرتبة ان تكون تشكيلة وزارية، فغادر الحريري اللقاء من دون ان يُعرف ما اذا كانت حصلت مزاوجة بين التشكيلتين ام لا، لكنّ الواضح انّ كلام الحريري عن «الجو الايجابي» كان من باب تلافي إظهار التوتر على منبر القصر الجمهوري.
وقد تَكشّفَ من مطاوي ما يحصل انّ هناك خلافاً على حدود الصلاحيات في تأليف الحكومة بين عون والحريري، فالاول يتسلح بالمادة 53 من الدستور التي تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية، حيث تنص في فقرتها الرابعة على الآتي: «يُصدر بالإتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء او إقالتهم». فعون يعتبر انّ عبارة «بالاتفاق» تعطي رئيس الجمهورية صلاحية ان يكون شريكاً فعلياً للرئيس المكلف في تأليف الحكومة وليس شريكاً ثانوياً، وهو في النهاية اذا لم يوقّع مرسوم تأليف الحكومة لا تولد هذه الحكومة. في المقابل، إنّ الحريري يعتبر انّ للرئيس المكلف مُطلق الصلاحية في مهمة تأليف الحكومة، وانّ دور رئيس الجمهورية ينبغي ان يكون رافداً ومساعداً له على تكوين فريق وزاري متعاون ومنسجم بما يشكل سلطة تنفيذية فاعلة ومنتجة. ويتسلح الحريري في هذا المجال بالمادة 64 من الدستور التي تحدد صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، حيث تنص في الفقرة الثانية منها على الآتي: «يُجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها (...)».
وفي ضوء هذا النص، يعتبر الحريري انّ صلاحية تأليف الحكومة هي للرئيس المكلف بالدرجة الاولى بحيث يشكّلها، ويوقّع مرسوم تشكيلها مع رئيس الجمهورية.
ويرى فريق من اصحاب الخبرة في هذا المجال ان لا رئيس الجمهورية يُحسن التصرف الدستوري والسياسي في تأليف الحكومة ولا الحريري يحسن هذا التصرف ايضاً. فالدستور المنبثق من «اتفاق الطائف» لا يعطي رئيس الجمهورية حَق ان تكون له حصة وزارية، لأنه «رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن»، أي الراعي الصالح والحَكم بين الجميع، بدليل انه لم يعط حق التصويت على القرارات في جلسات مجلس الوزراء التي، بحسب الدستور، في إمكانه ان يحضرها ويترأسها «عندما يشاء من دون ان يحق له التصويت» لأنّ السلطة التنفيذية التي كانت في يده قبل «إتفاق الطائف» ويتولّاها بمعاونة وزراء يختار من بينهم رئيس الوزراء باتت بموجب دستور «الطائف» في يد مجلس وزراء يجمع كل ألوان الطيف الطائفي والمذهبي والسياسي مكوّناً سلطة وطنية جامعة... ولذلك ينبغي ان تكون كل الحكومات بعد «اتفاق الطائف» حكومات وفاق وطني تجسّد هذه السلطة التنفيذية الجامعة.
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا.
المصدر: الجمهورية
تابع
الأكثر قراءة
حبّات برد عملاقة في بيروت (فيديو)
Lebanon 24
حبّات برد عملاقة في بيروت (فيديو)
21:10 | 2020-12-14
14/12/2020 09:10:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ادعاءات صوان.. فتش عن باسيل؟!
Lebanon 24
ادعاءات صوان.. فتش عن باسيل؟!
13:00 | 2020-12-14
14/12/2020 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
22:03 | 2020-12-14
14/12/2020 10:03:23
Lebanon 24
Lebanon 24
نيكول حجل تفقد طفليها بسبب خطأ طبيّ.. اليكم ما روته عن تجربتها الأليمة (صورة)
Lebanon 24
نيكول حجل تفقد طفليها بسبب خطأ طبيّ.. اليكم ما روته عن تجربتها الأليمة (صورة)
12:04 | 2020-12-14
14/12/2020 12:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة مقلقة.. أجسام مرضى كورونا قد تهاجم نفسها!
Lebanon 24
ظاهرة مقلقة.. أجسام مرضى كورونا قد تهاجم نفسها!
17:00 | 2020-12-14
14/12/2020 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:00 | 2020-12-15
شبح الإغتيالات السياسية يعود إلى الواجهة... من المستهدَف؟
09:37 | 2020-12-15
دورية إسرائيلية أطلقت النار باتجاه ميس الجبل
09:18 | 2020-12-15
شكّت بعلاقتها بصهرها فتصرّفت على طريقتها!
09:00 | 2020-12-15
زورق كومندوس إسرائيلي وصل إلى الجيّة.. حروب سرية استكمالاً للانهيار!
08:53 | 2020-12-15
الرياح أسقطت شجرة صنوبر عملاقة في عمشيت
08:45 | 2020-12-15
مواد غذائية من جمعية قطر الخيرية إلى الدفاع المدني في بزبينا
فيديو
والدة حلا الترك تبكي وتناشد أحلام.. ومي العيدان تحذر الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
والدة حلا الترك تبكي وتناشد أحلام.. ومي العيدان تحذر الفنانة (فيديو)
21:00 | 2020-12-14
15/12/2020 10:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
سيدة تحطم واجهة مطعم وتقتحم صالته بسيارتها (فيديو)
Lebanon 24
سيدة تحطم واجهة مطعم وتقتحم صالته بسيارتها (فيديو)
15:00 | 2020-12-14
15/12/2020 10:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتفاصيل: توقعات كارمن شماس للأبراج للعام 2021 (فيديو)
Lebanon 24
بالتفاصيل: توقعات كارمن شماس للأبراج للعام 2021 (فيديو)
09:00 | 2020-12-14
15/12/2020 10:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact