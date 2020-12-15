مواد غذائية من جمعية قطر الخيرية إلى الدفاع المدني في بزبينا

سلم رئيس بلدية بزبينا المحامي طارق خبازي، متطوعي الدفاع المدني في مركز بزبينا في عكار، مواد غذائية من جمعية "قطر الخيرية"، في حضور رئيس المركز طلال أيوب، بالتنسيق مع لجنة مسجد "الفاروق" في تكريت.وشكر رئيس المركز وعناصره للجمعية تقديماتها ولدولة قطر الشقيقة مساعدتها الدائمة لبنان واللبنانيين.