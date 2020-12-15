دورية إسرائيلية أطلقت النار باتجاه ميس الجبل

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنّ دورية من القوات الإسرائيلية أطلقت النار باتجاه الأراضي اللبنانية في محلة البركة خراج بلدة ميس الجبل - مرجعيون، ولم تعرف الأسباب بعد، ومن ثم أكملت طريقها إلى الداخل المحتل.كما تمركزت دبابة "ميركافا" إسرائيلية على الحدود اللبنانية - الفلسطينية المحتلة، مقابل بلدة حولا محلة العباد - مرجعيون.