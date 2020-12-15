لبنان

"المعلومات" تضبط مبلغا مزيّفا بقيمة 64200 دولار وتوقف المروّج بالجرم المشهود

Lebanon 24
15-12-2020 | 10:29
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صدر عـن المــديريـة العـامــة لقـــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبــة العلاقــات العامــة البلاغ التالـي:

في إطار ملاحقة شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لأفراد عصابات ترويج العملات المزيّفة وتوقيفهم على جميع الأراضي اللبنانية.

وبنتيجة الأوامر المُعطاة، تم تحديد هوية أحد المروّجين، ويدعى:

- س. ع. (مواليد العام 2000، فلسطيني)

بتاريخ 12-12-2020، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه -بالجرم المشهود أثناء قيامه بترويج عملة مزيّفة من فئة دولار أميركي في محلة دير الزهراني- على متن سيارة مستأجرة نوع "كيا سيراتو".

بتفتيشه والسيارة، عُثر على /64،200/ دولار أميركي مزيّفة، /44،120،000/ ليرة لبنانية، /450/ دولاراً أميركيّاً صحيحة، ومسدس حربي.

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بترويج العملة، كما اعترف انه استحصل على المبلغ المزيّف الذي ضبط بحوزته من البقاع لقاء مبلغ /10،000/ دولار أميركي صحيح، وأنه كان ينوي شراء المزيد بالمبلغ المضبوط بالليرة اللبنانية.

أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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