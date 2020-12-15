المؤسسات التربوية في بخعون الضنية تستكمل التعليم عن بعد حتى 20 الجاري

قررت وزراة التربية والتعليم العالي بالتنسيق مع بلدية بخعون قضاء المنية ـ الضنية، إستكمال التعليم عن بعد دون حضور التلامذة في المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة في بلدة بخعون، وذلك حتى مساء الأحد الواقع فيه 20 كانون الأول 2020. على أن ينظم مديرو المؤسسات التربوية حضور أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية إلى المؤسسات التربوية إذا تعذر عليهم متابعة التعليم عن بعد من منازلهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الصحية.