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لبنان
اشكال تطور الى اطلاق نار وجرح شخصين في زغرتا
Lebanon 24
15-12-2020
|
11:09
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حصل إشكال وتضارب على طريق عام بلدة عشاش - زغرتا بين كل من المدعو ع. ق. وبرفقته كل من س. ق. وم. ع. ملقب بأبو القنابل وع. ع. كانوا على متن سيارة هوندا من جهة، والمدعو س. ع. وشقيقه ع. ع. كانا على متن رابيد من جهة اخرى.
تطور الإشكال الى إقدام ع. ق. ومن كانوا برفقته على مطاردة س. ع. وشقيقه الى بلدة مرياطة وإطلاق عدة عيارات نارية من مسدس حربي وبندقية كلاشنكوف بإتجاه منزل و. ع.، أصيب من جرائه كل من س. ق. وشقيقه ع.ق. بعدة طلقات في رجليهما.
تم نقلهما الى إحدى مراكز الشمال في زغرتا للمعالجة. وفر مطلق النار الى جهة مجهولة.
وأثناء مرور ع. ع. من أمام منزل آل ق.، صودف وجود المدعو م. ق. وزوجته حيث تم صدمهما من قبله.
أصيبا برضوض في أنحاء جسمهما تم نقلهما الى إحدى المستشفيات للمعالجة.
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