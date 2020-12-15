وزني أعطى توجيهاته بدفع مستحقات وزارة الدفاع للمستشفيات الخاصة

أعطى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، توجيهاته بدفع مستحقات وزارة الدفاع للمستشفيات الخاصة على أن يتم تحويل مبلغ 61 مليار ليرة منها ابتداء من 16/12/2020.

