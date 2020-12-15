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لبنان
وزني أعطى توجيهاته بدفع مستحقات وزارة الدفاع للمستشفيات الخاصة
Lebanon 24
15-12-2020
|
11:15
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أعطى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، توجيهاته بدفع مستحقات وزارة الدفاع للمستشفيات الخاصة على أن يتم تحويل مبلغ 61 مليار ليرة منها ابتداء من 16/12/2020.
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