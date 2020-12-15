لبنان

عون عرض للواقع السياحي مع بيروتي والرامي والتقى الصفدي

Lebanon 24
15-12-2020 | 11:26
A-
A+
Doc-P-775184-637436286045784817.jpg
Doc-P-775184-637436286045784817.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، الأمين العام لاتحادات النقابات السياحية جان بيروتي ونقيب اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي، في حضور النائب ادي معلوف، وعرض معهم الواقع السياحي في ضوء ترتيبات التعبئة العامة.
مواضيع ذات صلة
أصحاب مطاعم وملاه يطالبون بتمديد مدة السهر.. "معظم الفنانين اللبنانيين في دبي"
lebanon 24
15/12/2020 16:23:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الصورة اكتملت بالعيد.. فيديو يمثل كل عائلة لبنانية "موجوعة" بسبب هجرة ابنائها
lebanon 24
15/12/2020 16:23:33 Lebanon 24 Lebanon 24
يُطاردها في كل مكان.. إعلامية لبنانية تبكي وتروي تفاصيل تعرضها للابتزاز والتهديد من معجب (فيديو)
lebanon 24
15/12/2020 16:23:33 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف شخصين لدخولهما الأراضي اللبنانية خلسة عبر جبل عين عطا
lebanon 24
15/12/2020 16:23:33 Lebanon 24 Lebanon 24

ميشال عون

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:22 | 2020-12-15
16:16 | 2020-12-15
16:12 | 2020-12-15
15:59 | 2020-12-15
15:56 | 2020-12-15
15:50 | 2020-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website