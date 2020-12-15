عون عرض للواقع السياحي مع بيروتي والرامي والتقى الصفدي

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، الأمين العام لاتحادات النقابات السياحية جان بيروتي ونقيب اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي، في حضور النائب ادي معلوف، وعرض معهم الواقع السياحي في ضوء ترتيبات التعبئة العامة.