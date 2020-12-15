لبنان

الاجراءات الامنية لمناسبة الاعياد.. هذا ما طلبه فهمي

Lebanon 24
15-12-2020 | 11:50
A-
A+
Doc-P-775193-637436300352382576.jpg
Doc-P-775193-637436300352382576.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ترأس وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي صباح اليوم اجتماعا لمجلس الامن الداخلي المركزي، حضره المحامي العام التمييزي والمدير العام لقوى الامن الداخلي والمدير العام لأمن الدولة والمدير العام للامن العام بالوكالة ومحافظ مدينة بيروت ونائب رئيس أركان الجيش للعمليات ونائب المدير العام لأمن الدولة ومدير المخابرات في الجيش اللبناني ومدير مكتب وزير الداخلية والبلديات ورئيس شعبة الخدمة والعمليات في قوى الامن الداخلي، بالإضافة الى أمين سر مجلس الامن الداخلي المركزي بالوكالة.
وقد خصص البحث لمناقشة الاجراءات الامنية التي ستتخذ لمناسبة الاعياد، إذ طلب الوزير فهمي من الأجهزة الامنية تكثيف الجهد الإستعلامي وتحديث الخطط والاجراءات بما يتلاءم مع الوضع الحالي وتكثيف التنسيق بينها لمنع حصول أي خلل أمني، والتشدد بمنع اطلاق النار من قبل المواطنين خصوصا ليلة رأس السنة الجديدة لما يشكل من خطر على سلامتهم.
كما تم التطرق الى ارتفاع معدل بعض الجرائم كسرقة السيارات وعمليات السلب والنشل نتيجة تردي الوضعين الاقتصادي والاجتماعي الذي يمر بهما لبنان، وطلب فهمي من الاجهزة الامنية تكثيف الجهود لمكافحتها.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:22 | 2020-12-15
16:16 | 2020-12-15
16:12 | 2020-12-15
15:59 | 2020-12-15
15:56 | 2020-12-15
15:50 | 2020-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website