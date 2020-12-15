الاجراءات الامنية لمناسبة الاعياد.. هذا ما طلبه فهمي

ترأس وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي صباح اليوم اجتماعا لمجلس الامن الداخلي المركزي، حضره المحامي العام التمييزي والمدير العام لقوى الامن الداخلي والمدير العام لأمن الدولة والمدير العام للامن العام بالوكالة ومحافظ مدينة بيروت ونائب رئيس أركان الجيش للعمليات ونائب المدير العام لأمن الدولة ومدير المخابرات في الجيش اللبناني ومدير مكتب وزير الداخلية والبلديات ورئيس شعبة الخدمة والعمليات في قوى الامن الداخلي، بالإضافة الى أمين سر مجلس الامن الداخلي المركزي بالوكالة.

وقد خصص البحث لمناقشة الاجراءات الامنية التي ستتخذ لمناسبة الاعياد، إذ طلب الوزير فهمي من الأجهزة الامنية تكثيف الجهد الإستعلامي وتحديث الخطط والاجراءات بما يتلاءم مع الوضع الحالي وتكثيف التنسيق بينها لمنع حصول أي خلل أمني، والتشدد بمنع اطلاق النار من قبل المواطنين خصوصا ليلة رأس السنة الجديدة لما يشكل من خطر على سلامتهم.

كما تم التطرق الى ارتفاع معدل بعض الجرائم كسرقة السيارات وعمليات السلب والنشل نتيجة تردي الوضعين الاقتصادي والاجتماعي الذي يمر بهما لبنان، وطلب فهمي من الاجهزة الامنية تكثيف الجهود لمكافحتها.