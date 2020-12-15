لبنان

صيدلية تتلاعب بوصفة طبية.. وكركي يعلّق التعاقد معها!

Lebanon 24
15-12-2020 | 12:17
A-
A+
Doc-P-775198-637436317283873054.jpg
Doc-P-775198-637436317283873054.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي قرارا قضى بتعليق التعاقد مع "صيدلية نعمة" لصاحبها غ.ن، بصورة موقتة، لمدة شهر واحد، اعتبارا من 18/12/2020 وذلك على خلفية التلاعب بوصفة طبية اشتركت فيها مع مستخدمين في مكتب زحلة واستنادا الى التحقيقات التي أجرتها مديرية التفتيش الإداري في الموضوع.
كما أصدر كركي قرارات بفرض عقوبات في حق كل من رئيس المكتب والمستخدمين المعنيين تراوحت من تنبيه الى حد حسم الراتب لمدة ثلاثة أيام ، كل على قدر مسؤوليته.

وحذر كركي كل "من تسول له نفسه الاستفادة من الصندوق من دون وجه حق، من أي جهة كانت، من مستخدمين ومتعاملين معه على حد سواء، تحت طائلة اتخاذ العقوبات المناسبة واللجوء الى القضاء المختص عند الاقتضاء"، مؤكدا "التشدد في تطبيق القانون انسجاما مع مبادئ الشفافية والأمانة ولحفظ أموال هذه المؤسسة الوطنية المؤتمنين عليها".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:22 | 2020-12-15
16:16 | 2020-12-15
16:12 | 2020-12-15
15:59 | 2020-12-15
15:56 | 2020-12-15
15:50 | 2020-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website