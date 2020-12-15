صيدلية تتلاعب بوصفة طبية.. وكركي يعلّق التعاقد معها!

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي قرارا قضى بتعليق التعاقد مع "صيدلية نعمة" لصاحبها غ.ن، بصورة موقتة، لمدة شهر واحد، اعتبارا من 18/12/2020 وذلك على خلفية التلاعب بوصفة طبية اشتركت فيها مع مستخدمين في مكتب زحلة واستنادا الى التحقيقات التي أجرتها مديرية التفتيش الإداري في الموضوع.

كما أصدر كركي قرارات بفرض عقوبات في حق كل من رئيس المكتب والمستخدمين المعنيين تراوحت من تنبيه الى حد حسم الراتب لمدة ثلاثة أيام ، كل على قدر مسؤوليته.

وحذر كركي كل "من تسول له نفسه الاستفادة من الصندوق من دون وجه حق، من أي جهة كانت، من مستخدمين ومتعاملين معه على حد سواء، تحت طائلة اتخاذ العقوبات المناسبة واللجوء الى القضاء المختص عند الاقتضاء"، مؤكدا "التشدد في تطبيق القانون انسجاما مع مبادئ الشفافية والأمانة ولحفظ أموال هذه المؤسسة الوطنية المؤتمنين عليها".