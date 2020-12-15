لبنان

قتيل في حادث سير على طريق عام قرطبا

Lebanon 24
15-12-2020 | 12:25
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افاد مندوب "لبنان 24" عن سقوط قتيل نتيجة حادث سير على طريق عام قرطبا. ويعمل عناصر الصليب الاحمر على نقل الجثة الى المستشفى.
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قرطبا

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