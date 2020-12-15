لبنان

ظهور مسلح وقطع طريق.. ماذا يحصل في عكار؟

Lebanon 24
15-12-2020 | 12:34
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تشهد منطقة عكار ظهوراً مسلحاً لحوالي الـ١٠ اشخاص من "ال كساب" وذلك على خلفية الاشكال الذي وقع البارحة والذي اودى بحياة شخص وجرح شخصين.

وقد تم قطع الطريق في هذه الاثناء من قبل ال كساب.
 
 
 
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عكار

قطع طريق

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