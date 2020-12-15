ظهور مسلح وقطع طريق.. ماذا يحصل في عكار؟

تشهد منطقة عكار ظهوراً مسلحاً لحوالي الـ١٠ اشخاص من "ال كساب" وذلك على خلفية الاشكال الذي وقع البارحة والذي اودى بحياة شخص وجرح شخصين.



وقد تم قطع الطريق في هذه الاثناء من قبل ال كساب.