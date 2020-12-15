برنامج قروض ميسرة بالليرة من مصرف الاسكان.. اليكم التفاصيل

أوضح رئيس مجلس الإدارة - المدير العام لمصرف الإسكان ش.م.ل المهندس جوزيف ساسين أن "مصرف الإسكان وبالإضافة الى عمليات الإقراض من أموال المصرف الخاصة بالليرة اللبنانية لتمويل ترميم وإعادة بناء و تأهيل المساكن المتضررة من جراء انفجار المرفأ في 4 آب 2020 ، يعلن عن إطلاق برنامج قروض ميسرة جدا بالليرة اللبنانية مخصصة لشراء أو بناء أو ترميم مسكن".وقال في بيان اليوم: "لما كان تأمين المسكن هو الحافز للشباب للزواج وتكوين عائلة جديدة، وحيث أن المسكن يشكل الرابط الفعلي بين الإنسان وأرضه، بخاصة في ظل موجة هجرة الشباب الحالية... فبرغم استفحال الظلام الذي نعيش وإنزلاق البلد نحو الهاوية، يعلن مصرف الإسكان أنه بهدف إشعال بارقة نور في النفق السياسي المظلم وإحياء الأمل بالمستقبل، قرر تخصيص كامل قيمة القرض الذي حصل عليه من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي بقيمة 165 مليون دولار أميركي ما يعادل حاليا خط إئتمان بقيمة حوالى 640 مليار ليرة لبنانية لتمويل قروض طويلة الأجل للبنانيين المقيمين كما وللعاملين خارج لبنان وذلك لشراء او بناء أو ترميم مسكن وفق الشروط التالية:أولا: المباشرة بإطلاق المشروع ضمن سقوف بقيمة 300 مليون ليرة لبنانية للمداخيل العائلية التي لا تتعدى عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور و450 مليون ليرة لبنانية للمداخيل العائلية التي تتعدى عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور ولا تفوق عن 15 ضعفه، على ان يصار الى تعديل هذه السقوف الى 450 و600 مليون ليرة لبنانية لاحقا بعد مصادقة مجلس النواب على رفعها.ثانيا: تحديد معدل فائدة الإقراض بنسبة 4,5 % سنويا.ثالثا: تحديد المدة القصوى لسداد هذه القروض بـ 30 سنة".أضاف ساسين: "إن مصرف الإسكان نجح طوال السنوات السابقة في بناء أواصر المصداقية والشفافية مع الصندوق العربي الأمر الذي أهله للحصول على القرض المذكور وهو الثالث من نوعه وليس الأخير، يقدمه الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي لمصرف الإسكان".الأكثر قراءة