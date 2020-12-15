لبنان

برنامج قروض ميسرة بالليرة من مصرف الاسكان.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
15-12-2020 | 12:40
A-
A+
Doc-P-775204-637436328153682190.jpg
Doc-P-775204-637436328153682190.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوضح رئيس مجلس الإدارة - المدير العام لمصرف الإسكان ش.م.ل المهندس جوزيف ساسين أن "مصرف الإسكان وبالإضافة الى عمليات الإقراض من أموال المصرف الخاصة بالليرة اللبنانية لتمويل ترميم وإعادة بناء و تأهيل المساكن المتضررة من جراء انفجار المرفأ في 4 آب 2020 ، يعلن عن إطلاق برنامج قروض ميسرة جدا بالليرة اللبنانية مخصصة لشراء أو بناء أو ترميم مسكن".


وقال في بيان اليوم: "لما كان تأمين المسكن هو الحافز للشباب للزواج وتكوين عائلة جديدة، وحيث أن المسكن يشكل الرابط الفعلي بين الإنسان وأرضه، بخاصة في ظل موجة هجرة الشباب الحالية... فبرغم استفحال الظلام الذي نعيش وإنزلاق البلد نحو الهاوية، يعلن مصرف الإسكان أنه بهدف إشعال بارقة نور في النفق السياسي المظلم وإحياء الأمل بالمستقبل، قرر تخصيص كامل قيمة القرض الذي حصل عليه من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي بقيمة 165 مليون دولار أميركي ما يعادل حاليا خط إئتمان بقيمة حوالى 640 مليار ليرة لبنانية لتمويل قروض طويلة الأجل للبنانيين المقيمين كما وللعاملين خارج لبنان وذلك لشراء او بناء أو ترميم مسكن وفق الشروط التالية:


 
 

أولا: المباشرة بإطلاق المشروع ضمن سقوف بقيمة 300 مليون ليرة لبنانية للمداخيل العائلية التي لا تتعدى عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور و450 مليون ليرة لبنانية للمداخيل العائلية التي تتعدى عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور ولا تفوق عن 15 ضعفه، على ان يصار الى تعديل هذه السقوف الى 450 و600 مليون ليرة لبنانية لاحقا بعد مصادقة مجلس النواب على رفعها.

 

ثانيا: تحديد معدل فائدة الإقراض بنسبة 4,5 % سنويا.

 

ثالثا: تحديد المدة القصوى لسداد هذه القروض بـ 30 سنة".

 

أضاف ساسين: "إن مصرف الإسكان نجح طوال السنوات السابقة في بناء أواصر المصداقية والشفافية مع الصندوق العربي الأمر الذي أهله للحصول على القرض المذكور وهو الثالث من نوعه وليس الأخير، يقدمه الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي لمصرف الإسكان".

الأكثر قراءة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:22 | 2020-12-15
16:16 | 2020-12-15
16:12 | 2020-12-15
15:59 | 2020-12-15
15:56 | 2020-12-15
15:50 | 2020-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website