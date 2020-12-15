سقوط جزء من سقف مبنى في الزاهرية- طرابلس (صور)

أفاد مراسل "لبنان 24" عن سقوط صباح اليوم جزء من سقف خارجي لمبنى قديم في منطقة الزاهرية.وبحسب المراسل، تساقطت الحجارة على الطريق ما ادى لتضرر سيارة كانت متوقفة على حانب الطريق، في حين لم يسجل اي اصابات بشرية.وطالب الأهالي من المعنيين الكشف على المبنى للتاكد من سلامته.