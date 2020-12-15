صوان يستمع الى إفادات حسن خليل وزعيتر وسلمان غداً

يباشر المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان إستجواب وزير المال السابق النائب علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة والنقل السابق النائب علي زعتير غداً الأربعاء 16 الجاري كمدعى عليهما، وذلك بعد أن تبلغا أصولاً عبر مراسلة الأمانة العامة لمجلس النواب وكذلك على عنوان منزليهما.كما استدعى صوان رئيس الأركان السابق في الجيش اللواء المتقاعد وليد سلمان للإستماع الى إفادته بصفة شاهد.