لبنان

عداد كورونا يواصل تصاعده في اقليم الخروب

Lebanon 24
15-12-2020 | 13:51
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 أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في اقليم الخروب بأن عداد كورونا لا يزال يسجل ارتفاعا في عدد الاصابات في اقليم الخروب، بشكل لافت، على رغم اجراءات الوقاية والتدابير الاحترازية، وكان آخرها في بلدة شحيم، حيث سجل، 11 اصابة، فيما العدد التراكمي وصل الى 111 ضمن شحيم، وعدد المصابين الذين يقيمون خارج شحيم 6، وان عدد حالات الوفاة 18، وحالات الشفاء الاجمالية 169 .


وفي بلدة برجا سجل 12 اصابة جديدة، فيما بلغ عدد الحالات الايجابية الحالية 121، وحالات الشفاء 12 .


وفي عانوت اعلن عن تسجيل اصابة واحدة جديدة، ليرتفع معها عدد الحالات الايجابية الحالية الى 9 .


واعلن في بلدة سبلين عن تسجيل 3 اصابات جديدة، ما رفع العدد التراكمي للحالات الايجابية الى 107، فيما سجل عدد حالات الشفاء 73 .


كما اعلن عن اصابة جديدة في بلدة داريا، واصابة في بلدة مزبود .
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