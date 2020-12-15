بعد تداول خبر عن تسجيل صوتي للرائد النداف.. هذا ما أوضحته العائلة!

نفت عائلة ومحامو الرائد في مديرية أمن الدولة، جوزيف النداف عبر الـLBCI "جملة وتفصيلاً"، الخبر المتداول عن وجود تسجيل صوتي للرائد النداف يعترف فيه أمام المحقق العدلي بقضية انفجار المرفأ، القاضي فادي صوان، بأنّه طلب من أحد العاملين معه فتح فجوة في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت لمعرفة ما في داخله بناء على أوامر من المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا وأنه تمّ استخدام آلة للتلحيم الكهربائي.

وأكدت العائلة أنّ "المعطيات كاملة موجودة لدى المحقق العدلي وأن الهدف خلف هذا الخبر هو تشويه سمعة الرائد النداف وجهاز أمن الدولة كما أنها ستتخذ صفة الادّعاء الشخصي بحق من نشر هذه الاضاليل".



وأضافت: "لو تم اتخاذ الاجراءات المناسبة في حينه بناء على تقارير أمن الدولة لكان البلد تجنب كارثة المرفأ".