التقدمي دان استهداف ناقلة نفط في ميناء جدة

دان الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان، "الحادث الإرهابي الذي استهدف ناقلة نفط في ميناء مدينة جدة"، شاجبا "هذه الأعمال المتكررة التي تطال أمن المنطقة بأسرها، وتهدف إلى زعزعة استقرار المملكة العربية السعودية واقتصادها، وهي التي وقفت إلى جانب كل اللبنانيين في المحن الكثيرة التي مرت على لبنان وكانت ولا تزال الداعم الأساس لاستقراره".

