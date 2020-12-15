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لبنان
بري أبرق الى مرزوق الغانم مهنئا ويترأس غدا إجتماع هيئة مكتب المجلس
Lebanon 24
15-12-2020
|
15:04
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أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري الى نظيره الكويتي مرزوق الغانم مهنئا بإنتخابه رئيسا لمجلس الأمة الكويتي.
وجاء في البرقية: يسعدني بإسمي الشخصي وباسم المجلس النيابي ان أتوجه اليكم بأسمى آيات التهنئة والتبريك على الثقة الكبيرة التي محضكم إياها الشعب الكويتي ونواب الأمة بإنتخابكم رئيسا لمجلس الأمة الكويتي لولاية جديدة.
إننا في هذه المناسبة التي جسد فيها مجلسكم الكريم واحدة من أرقى صور الديموقراطية والمنافسة، نتطلع كمجلس نيابي الى مزيد من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات وفي كافة المنتديات البرلمانية الإقليمية والجهوية والدولية بما يخدم قضايا بلدينا وشعبينا الشقيقين وقضايا وثوابت الامة، متمنين لكم دوام التوفيق والسداد".
وكان رئيس مجلس النواب استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الوزير السابق كريم بقرادوني وتمعرض الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.
وإلتقى الرئيس بري المدير العام لوزارة الإقتصاد الدكتور محمد ابو حيدر.
هيئة مكتب المجلس غدا
على صعيد آخر، يترأس الرئيس بري يوم غد الاربعاء إجتماعا لهيئة مكتب المجلس النيابي.
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