أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة في نشرتها اليومية عن "تسجيل 33 حالة إيجابية جديدة في الكورة خلال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الآتي :





برسا:1

راسمسقا:1

عين عكرين:1

إجدعبرين:3

أنفه:8

المجدل:4

بزيزا:4

عابا:1

أميون:1

بدنايل:1

بصرما:2

برغون:1

النخلة وحارة الخاصة:5





ودعت اللجنة الى "التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية بخاصة في ما يتعلق بوضع الكمامة خارج المنزل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس و حفاظا على السلامة العامة "، كما ناشدت المصابين " وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية "، متمنية لهم الشفاء العاجل.