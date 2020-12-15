لبنان

وقف استيراد المستلزمات والاجهزة الطبية.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
15-12-2020 | 15:14
A-
A+
Doc-P-775241-637436424273330904.jpg
Doc-P-775241-637436424273330904.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أبلغت نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبيّة المعنيين، بالتوقف القسري عن استيراد المستلزمات الطبيّة "تجنباً لتفاقم الخسائر المالية التي قد تؤدي الى افلاس بعضها وصرف موظفيها".
 
وأعلنت نقابة مستوردي الاجهزة والمستلزمات الطبية في لبنان، أن الالية المتبعة لتعميم المصرف المركزي 535 تفرض وجوب شحن البضائع الى لبنان قبل دفع ثمنها، وكانت المصانع في الخارج قد منحت تسهيلات اضافية للشركات الممثلة لها في لبنان بعد ان تعهد حاكم مصرف لبنان باجراء التحويلات خلال 10 ايام. ما لم يحصل ابدا بل ان الملفات عالقة منذ اكثر من 4 اشهر كما تم رفض العديد من الملفات تحت ذرائع مختلفة."

وقد علمت النقابة ان العديد من الشركات الاعضاء سوف تتوقف عن الاستيراد خلال هذه المهلة تجنبا لتفاقم الخسائر المالية التي قد تؤدي الى افلاس بعضها وصرف موظفيها لحين تنفيذ المصرف المركزي التزاماته السابقة واجراء التحاويل العالقة لديه واتخاذ موقفا نهائيا يتماشى مع حاجات القطاع والقانون والمنطق.
 

ولفتت في بيان الى "ان النقابة لا يمكنها تبني هذا الموقف كونه يلحق الضرر الجسيم بالقطاع الصحي والمريض، ولا يمكنها سوى الملاحظة ان التعاطي السلبي بهذا الموضوع من قبل مصرف لبنان قد اودى قسرا الى ايقاف الشركات المصنعة في الخارج ارسال المستلزمات الطبية الى لبنان بسبب عدم توفر النقد الاجنبي لتسديد فواتيرها وهذا ما لن يتمكن القطاع الصحي من مواجهته."

*** للاطلاع على التقرير اضغط هنا
 
المصدر: LBCI
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:42 | 2020-12-15
18:32 | 2020-12-15
18:14 | 2020-12-15
17:58 | 2020-12-15
17:10 | 2020-12-15
17:05 | 2020-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website