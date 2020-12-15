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لبنان
وقف استيراد المستلزمات والاجهزة الطبية.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
15-12-2020
|
15:14
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أبلغت نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبيّة المعنيين، بالتوقف القسري عن استيراد المستلزمات الطبيّة "تجنباً لتفاقم الخسائر المالية التي قد تؤدي الى افلاس بعضها وصرف موظفيها".
وأعلنت نقابة مستوردي الاجهزة والمستلزمات الطبية في لبنان، أن الالية المتبعة لتعميم المصرف المركزي 535 تفرض وجوب شحن البضائع الى لبنان قبل دفع ثمنها، وكانت المصانع في الخارج قد منحت تسهيلات اضافية للشركات الممثلة لها في لبنان بعد ان تعهد حاكم مصرف لبنان باجراء التحويلات خلال 10 ايام. ما لم يحصل ابدا بل ان الملفات عالقة منذ اكثر من 4 اشهر كما تم رفض العديد من الملفات تحت ذرائع مختلفة."
وقد علمت النقابة ان العديد من الشركات الاعضاء سوف تتوقف عن الاستيراد خلال هذه المهلة تجنبا لتفاقم الخسائر المالية التي قد تؤدي الى افلاس بعضها وصرف موظفيها لحين تنفيذ المصرف المركزي التزاماته السابقة واجراء التحاويل العالقة لديه واتخاذ موقفا نهائيا يتماشى مع حاجات القطاع والقانون والمنطق.
ولفتت في بيان الى "ان النقابة لا يمكنها تبني هذا الموقف كونه يلحق الضرر الجسيم بالقطاع الصحي والمريض، ولا يمكنها سوى الملاحظة ان التعاطي السلبي بهذا الموضوع من قبل مصرف لبنان قد اودى قسرا الى ايقاف الشركات المصنعة في الخارج ارسال المستلزمات الطبية الى لبنان بسبب عدم توفر النقد الاجنبي لتسديد فواتيرها وهذا ما لن يتمكن القطاع الصحي من مواجهته."
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المصدر:
LBCI
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