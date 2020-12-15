"الأنطونيّة" تحيي الميلاد في طرابلس.. الأب جلخ: العالم مهما أظلم لن يَخفي نجم الميلاد بل سيزيده ألَقًا

لمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، أقامت الجامعة الأنطونيّة، فرع مجدليّا – زغرتا، وبالتعاون مع بلديّة طرابلس، ومديرية الآثار في وزارة الثقافة، أمسية موسيقيّة ميلاديّة امتزج فيها الغربيّ مع الشرقيّ تحت عنوان "وعلى الأرض السلام"، أحيتها جوقة الجامعة الأنطونيّة بقيادة المايسترو الأب توفيق معتوق وفرقة التراث الموسيقيّ العربيّ بقيادة الدكتور هياف ياسين.





الأب جلخ

في مستهلّ الحفل، تحدّث الأب جلخ قائلًا: "ربّما كان لا بدّ أن يولد الطفل ليلًا، كي يحلّ النور في العالم": تحضرني هذه الكلمات للاهوتيّة سويسريّة (Francine Carrillo) في ميلاد هذا العام غير الاعتياديّ. فالليل الذي نعيشه حالك وداكن وحاجتنا إلى "نور ضيائه" شديد، نورُ المحبّة والعدالة والأمل. وتابع بالإشارة إلى أنّ "الميلاد يأتي فيما الجائحة ما تزال تفرض علينا التباعد الجسديّ، وفيما وطننا رازح تحت أزمة متعدّدة الأبعاد. لكن، وكما لا يحتاج الأصحّاء إلى طبيب، ليست الأيّام المنيرة المتوهّجة هي التي تستدعي المعجزة، بل الضيق والشدّة. لذا، فلنذكر أنّ العالم متى أظلم، ومهما أظلم، لن يخفي نجم الميلاد بل سيزيده ألَقًا ولمعانًا". وأضاف: "نلتقي لنرنّم، والترنيم معًا يقرّبنا بعضنا من بعض ومن السماء، الترنيم معًا قُربٌ أفقيّ وعاموديّ لا تطاله ممنوعات الجائحة. الحفل حضره إلى رئيس الجامعة الأنطونيّة الأب ميشال جلخ، رئيس بلديّة طرابلس الدكتور رياض يمق، المدير العامّ في وزارة الثقافة سركيس الخوري، المديرة الإقليميّة للبنان الشماليّ في مديريّة الآثار الدكتورة سمر كرم، رئيس أساقفة طرابلس للروم الكاثوليك المطران إدوار ضاهر، النائب البطريركيّ عن نيابتي زغرتا إهدن والجبّة المطران جوزف نفاع، المطران نبيه معوّض ممثّلًا مطران طرابلس للموارنة يوسف سويف والمطران جورج بو جوده. وقد حضر أيضًا رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمّد خير، قائمقام بشرّي ربى الشفشق ممثّلة محافظ الشمال الأستاذ رمزي نهرا، إلى جانب المونسنيور إسطفان فرنجيّة، رئيس دير مار سركيس وباخوس – زغرتا الأب ابراهيم بو راجل ورئيس دير سيّدة النجاة – المينا الأب ميلاد بو ديوان. كذلك حضر الحفل مدير المعهد الفرنسيّ في طرابلس إيمانوييل خوري، رئيس بلديّة زغرتا أنطونيو فرنجيّة، رئيسة بلديّة مجدليّا جومانا البعيني والمدير الإداريّ لفرع مجدليّا – زغرتا في الجامعة الأنطونيّة الأب جوزف فرح، إلى جانب عدد من الفعاليّات الروحيّة والسياسيّة والأمنيّة والثقافيّة.الأب جلخفي مستهلّ الحفل، تحدّث الأب جلخ قائلًا: "ربّما كان لا بدّ أن يولد الطفل ليلًا، كي يحلّ النور في العالم": تحضرني هذه الكلمات للاهوتيّة سويسريّة (Francine Carrillo) في ميلاد هذا العام غير الاعتياديّ. فالليل الذي نعيشه حالك وداكن وحاجتنا إلى "نور ضيائه" شديد، نورُ المحبّة والعدالة والأمل. وتابع بالإشارة إلى أنّ "الميلاد يأتي فيما الجائحة ما تزال تفرض علينا التباعد الجسديّ، وفيما وطننا رازح تحت أزمة متعدّدة الأبعاد. لكن، وكما لا يحتاج الأصحّاء إلى طبيب، ليست الأيّام المنيرة المتوهّجة هي التي تستدعي المعجزة، بل الضيق والشدّة. لذا، فلنذكر أنّ العالم متى أظلم، ومهما أظلم، لن يخفي نجم الميلاد بل سيزيده ألَقًا ولمعانًا". وأضاف: "نلتقي لنرنّم، والترنيم معًا يقرّبنا بعضنا من بعض ومن السماء، الترنيم معًا قُربٌ أفقيّ وعاموديّ لا تطاله ممنوعات الجائحة.