لبنان

بري وعقيلته توجها بالشكر لكل من شاطرهم العزاء بوفاة والدة السيدة رندى

Lebanon 24
15-12-2020 | 15:23
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تقدم رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري وعقيلته السيدة رندى عاصي بري، في بيان بالشكر من المرجعيات السياسية كافة ومن الوزراء والنواب الحاليين والسابقين واعضاء السلك الديبلوماسي المعتمد في لبنان والفاعليات الحزبية والحركية، الاغترابية والقيادات الروحية، الامنية، العسكرية، القضائية، البلدية، الاختيارية، الاقتصادية، الاجتماعية، التربوية، الهيئات النسائية والاندية والجمعيات الكشفية ومن كل الأصدقاء والمحبين من داخل وخارج لبنان ومن كل من اتصل او ابرق او ارسل رسالة نصية مواسيا ومعزيا بوفاة المرحومة الحاجة محاسن عبد الله صفاوي (والدة حرم رئيس مجلس النواب السيدة رندة عاصي بري). سائلين المولى عز وجل ان يمن على الجميع بالصحة والعافية وطول العمر وان يحفظ لبنان واللبنانيين بعين رعايته".

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