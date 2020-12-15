وقفات تضامنية أمام قصر العدل دعما للقاضي صوان

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" نظمت مجموعات من الحراك المدني ومن "ثورة 17 تشرين"، سلسلة تحركات أمام قصر العدل في بيروت قبل ظهر اليوم، دعما للقضاء والمطالبة بالسير قدما في محاكمة المسؤولين عن الانفجار في مرفأ بيروت.

وحملت التحركات عناوين دعم للقضاة الشرفاء، وطالب فيها الناشطون بدعم المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي فادي صوان ليتمكن من السير بالعدالة وعدم الانصياع للضغوط السياسية والحزبية والا يكون هناك حصانة على أحد أمام كارثة 200 شهيد وآلاف الجرحى".

اعتصام طالب بالتدقيق الجنائي

وفي سياق متصل، نظم اعتصام طالب بكشف مصير التدقيق الجنائي واستعادة الاموال المنهوبة. ورفعت لافتات طالبت بمحاسبة الفاسدين والمفسدين وناهبي أموال الناس.