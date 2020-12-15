خرج من منزله في طرابلس ويعاني من "الزهايمر".. تعميم صورة مفقود

صدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:- ابراهيم محمد جميل زعبي (مواليد عام 1936، سوري)الذي خرج من منزل ابنه الكائن في محلة أبي سمرا - طرابلس، بتاريخ 12-12-2020 الى جهةٍ مجهولة، ولم يعد حتى تاريخه. علماً أنه يعاني من مرض "الزهايمر".لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة أبي سمرا في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 434834-06 -للإدلاء بما لديهم من معلومات.