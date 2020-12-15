تحذير من قبول طلبات صداقة مشبوهة.. بيان هام من الجيش الى المواطنين

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:

تلقى عدد من المواطنين طلبات صداقة ورسائل عبر الفايسبوك باسم "الموساد" تابعة لجهاز مخابرات العدو الإسرائيلي، تتضمن دعوات للانضمام اليه والتواصل معه.

تحذر قيادة الجيش المواطنين من مغبة الانجرار وراء هذه المحاولات وتدعو الى عدم الانسياق والتجاوب مع هذه الطلبات تحت طائلة التعرض للملاحقة القانونية".