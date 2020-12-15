حالتان جديدتان من نفس العائلة في بقرزلا العكارية

أعلنت خلية الأزمة في بلدة بقرزلا عن تسجيل حالتين إيجابيتين جديدتين بفيروس كورونا من نفس العائلة، ليرتفع عدد الإصابات في البلدة الى 27 حالة.

كما أعلنت الخليةأنه سيتم حجر المنزل بكامله.

