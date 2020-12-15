لبنان

حالتان جديدتان من نفس العائلة في بقرزلا العكارية

Lebanon 24
15-12-2020 | 16:16
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 أعلنت خلية الأزمة في بلدة بقرزلا عن تسجيل حالتين إيجابيتين جديدتين بفيروس كورونا من نفس العائلة، ليرتفع عدد الإصابات في البلدة الى 27 حالة.
كما أعلنت الخليةأنه سيتم حجر المنزل بكامله.
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