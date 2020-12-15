رقم قياسي جديد.. كورونا يفتك بعكار!

سجل التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار رقما قياسيا جديدا في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 81 إصابة، و40 حالة شفاء.

وتوزعت الاصابات الجديدة على بلدات: بقرزلا 11، مجدلا 7، القبيات 6، حلبا 4، برقايل 4، القليعات 4، وادي خالد 3، الزواريب 3، عكار العتيقة 3، بزبينا 3، القنطرة 2، مشحا 2، العوينات 2، ذوق الحصنية 2 واصابة واحدة في بلدات: عين يعقوب، بينو، سفينة القيطع، بزال، عيات، خريبة الجندي، تلعباس الغربي، العماير، ديردلوم، عين الذهب، شدرا، كفر حرة، الكنيسة، منيارة، البرج، تلمعيان، الدورة، خربة شار، الهيشة، خربة داود، عندقت، مشتى حمود، مشمش.

وتبعا لهذه المستجدات، فقد بات اجمالي عدد المصابين المسجلين في عكار منذ منتصف آذار الماضي وحتى اليوم: 3523 مصابا.

اما الحالات الايجابية قيد المعالجة فبلغت: 643 حالة، واجمالي حالات الشفاء منذ بدء الجائحة بلغ 2817 حالة. كما بلغ عدد حالات الحجر المنزلي: 759 حالة قيد المراقبة والمتابعة. واستقر عدد الوفيات على 63 حالة وفاة منذ بدء الازمة وحتى اليوم