لبنان

خلية ازمة اتحاد بلديات جبل عامل مرجعيون: 12 حالة جديدة

Lebanon 24
15-12-2020 | 16:36
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 اعلنت خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل - مرجعيون في تقريرها اليومي عن مستجدات "كورونا"، انه "بناء على تقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات، سجل اليوم:
- حالات جديدة: 12 حالة جديدة، 8 الصوانة، 2 حولا، 1 ميس الجبل و1 الطيبة.
- حالات وافدة: حالة وافدة من بيروت الى بلدة ميس الجبل لاستكمال الحجر.
- حالات الشفاء: 14 حالة في بلدة العديسة.
- حالات الوفاة: حالة في بلدة الطيبة سكان بيروت.

وبناء عليه فان عدد المصابين في قرى الاتحاد منذ بداية الازمة حتى تاريخه 796 إصابة و613 حالة شفاء و25 حالة وفاة. ويوجد حاليا قيد المتابعة 129 اصابة مؤكدة مخبريا قيد الحجر المنزلي".
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