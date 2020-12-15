17
o
بيروت
20
o
طرابلس
13
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
خلية ازمة اتحاد بلديات جبل عامل مرجعيون: 12 حالة جديدة
Lebanon 24
15-12-2020
|
16:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعلنت خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل - مرجعيون في تقريرها اليومي عن مستجدات "كورونا"، انه "بناء على تقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات، سجل اليوم:
- حالات جديدة: 12 حالة جديدة، 8 الصوانة، 2 حولا، 1 ميس الجبل و1 الطيبة.
- حالات وافدة: حالة وافدة من بيروت الى بلدة ميس الجبل لاستكمال الحجر.
- حالات الشفاء: 14 حالة في بلدة العديسة.
- حالات الوفاة: حالة في بلدة الطيبة سكان بيروت.
وبناء عليه فان عدد المصابين في قرى الاتحاد منذ بداية الازمة حتى تاريخه 796 إصابة و613 حالة شفاء و25 حالة وفاة. ويوجد حاليا قيد المتابعة 129 اصابة مؤكدة مخبريا قيد الحجر المنزلي".
تابع
الأكثر قراءة
حبّات برد عملاقة في بيروت (فيديو)
Lebanon 24
حبّات برد عملاقة في بيروت (فيديو)
21:10 | 2020-12-14
14/12/2020 09:10:26
Lebanon 24
Lebanon 24
في العام 2021.. هذه الأبراج هي الاكثر حظًا على الصعيد المالي
Lebanon 24
في العام 2021.. هذه الأبراج هي الاكثر حظًا على الصعيد المالي
09:00 | 2020-12-15
15/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هذه تسعيرة السوق السوداء
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هذه تسعيرة السوق السوداء
09:18 | 2020-12-15
15/12/2020 09:18:06
Lebanon 24
Lebanon 24
زورق كومندوس إسرائيلي وصل إلى الجيّة.. حروب سرية استكمالاً للانهيار!
Lebanon 24
زورق كومندوس إسرائيلي وصل إلى الجيّة.. حروب سرية استكمالاً للانهيار!
09:00 | 2020-12-15
15/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
22:03 | 2020-12-14
14/12/2020 10:03:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:58 | 2020-12-15
قرار قضائي ألزم فرع "فرنسبنك" - النبطية بتحويل 4 آلاف دولار لطالب لبناني في بيلاروسيا
18:42 | 2020-12-15
عداد "كورونا" يسجل ارتفاعاً جديداً في الإصابات.. إليكم حصيلة اليوم
18:32 | 2020-12-15
كلودين عون: لإيجاد سبل جديدة للتعاطي الاقتصادي
18:14 | 2020-12-15
بلدية الحدت: 26 إصابة جديدة بكورونا و23 حالة شفاء خلال ال48 ساعة الماضية
17:58 | 2020-12-15
الراعي عرض مع الاسمر أوضاع القطاع العمالي ورفع الدعم
17:10 | 2020-12-15
الجيش اوقف مطلوبا بجرائم مختلفة في شاتيلا
فيديو
اتفاقية تفاهم بين الإتحاد الإماراتي لكرة القدم ونظيره الإسرائيلي
Lebanon 24
اتفاقية تفاهم بين الإتحاد الإماراتي لكرة القدم ونظيره الإسرائيلي
18:00 | 2020-12-15
15/12/2020 19:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أوبو" تطوّر جهازاً لا مثيل له.. بـ3 شاشات! (فيديو)
Lebanon 24
"أوبو" تطوّر جهازاً لا مثيل له.. بـ3 شاشات! (فيديو)
15:00 | 2020-12-15
15/12/2020 19:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الصورة اكتملت بالعيد.. فيديو يمثل كل عائلة لبنانية "موجوعة" بسبب هجرة ابنائها
Lebanon 24
الصورة اكتملت بالعيد.. فيديو يمثل كل عائلة لبنانية "موجوعة" بسبب هجرة ابنائها
14:18 | 2020-12-15
15/12/2020 19:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact