لبنان

مناطق تعاني نقص الغاز.. شركات التعبئة أقفلت وتخوّف من رفع الأسعار

Lebanon 24
15-12-2020 | 16:38
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن محافظة عكار تشهد نقصا كبيرا في مادة الغاز المنزلي، حيث ان القسم الاكبر من شركات تعبئة الغاز اقفلت ابوابها امام المستهلكين، بحجة ان شركات التوزيع الكبرى لم تزودها بالاحتياجات المطلوبة، خصوصا ان الاهالي بأمس الحاجة الى تعبئة قوارير الغاز لديهم مع بدء موسم البرد للتدفئة والانارة والطهو.

فيما عمدت احدى الشركات الى تزويد المستهلكين بما تبقى لديها من هذه المادة الى حين نفاذ مخزون خزاناتها، الامر الذي رتب زحمة عند مداخل هذه الشركة لمواطنين توافدوا من مناطق عكارية عدة لتأمين حاجتهم. وثمة تخوف من ان يكون هذا النقص الحاصل مقدمة لرفع سعر قارورة الغاز مع ارتفاع موجة الاحاديث المتناقلة عن امكانية اتخاذ قرار رفع الدعم عن المحروقات.

وبانتظار يوم غد، حيث وعد اصحاب الشركات المستهلكين بامكانية تأمين كميات اضافية من الغاز وإن بشكل محدود، افيد أن بعض التجار لجأؤوا الى رفع سعر قوارير الغاز المتوافرة لديهم، مستفيدين من هذه الازمة لتأمين ارباح اضافية.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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